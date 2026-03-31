Собянин: Москва продолжит поддерживать проект «Православная энциклопедия»

В Москве подвели итоги многолетней работы по изданию «Православной энциклопедии». Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в работы над изданием активное участие принимал Попечительский совет проекта. Каждый текст был подготовлен с глубоким знанием и любовью к изучаемому предмету.

«Новыми томами мы обеспечиваем московские библиотеки и школы — знания будут востребованы многими поколениями горожан и всех жителей России», - указал Собянин.

Градоначальник указал, что Москва будет и дальше оказывать проекту всестороннюю поддержку, центр «Православная энциклопедия» и Попечительский совет продолжат работу. Приоритетными станут такие направления, как создание и обновление информационного портала, научно-исследовательская программа издания, приобретение комплектов книги для региональных храмов и религиозных организаций.

Ранее Собянин заявил, что в 2025 году в Москвы была завершена реставрация 14 памятников религиозного назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».