Москвичи проводили самый теплый за всю историю март

Нынешний март оказался для москвичей самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Март 2026 года оказался богат на тепловые рекорды, причем не только суточные, но и месячные. Так, среднемесячная температура в столице достигла плюс 4,7 градуса — подобных показателей синоптики не фиксировали с 2007 года, когда среднемесячный показатель составлял плюс 4,4 градуса. В результате столбики термометров обогнали климатическую норму на 5,5 градуса. Кроме того, как отметил Тишковец, за последние 30 лет март сопровождался весенней погодой с плюсовой температурой в 19 случаях. В другие же года погода в марте стояла все еще зимняя, что, кстати, соответствует метеорологическим нормам.

Под занавес марта в российских регионах было обновлено больше трех десятков тепловых рекордов. Самый высокий показатель зафиксировали в городе Фролово Волгоградской области, где температурный максимум составил 22,7 градуса. При этом самый давний рекорд смогли побить Уфа и Пермь — там были обновлены максимумы, державшиеся с 1951 года.