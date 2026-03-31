Москвичам спрогнозировали похолодание на выходных

Теплая погода в Москве сменится похолоданием к грядущим выходным. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, теплая воздушная масса сменится более прохладной, температура воздуха составит +8...+13 °C.

«Сейчас мы питаемся теплом с юго-востока, из районов Центральной Азии, где сейчас температура достигает +30 °C. К субботе, 4 апреля, доступ этого тепла нам будет перекрыт, придет свежий, более прохладный воздух с севера», — объяснил он.

Синоптик также добавил, что температура воздуха в Санкт-Петербурге на протяжении всей предстоящей недели прогреется только до +8...+12 °C. Он подчеркнул, что северные потоки несут прохладу от морей, в числе которых холодное Балтийское море.

До этого Ильин говорил, что в Москве на Пасху, 12 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха утром составит +4...+8°C, а днем — +9...+14°C. В вечернее время возможны небольшой дождь или морось.