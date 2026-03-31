В Москве модернизируют 15 газорегуляторных пунктов

Специалисты Комплекса городского хозяйства модернизируют в этом году 15 газорегуляторных пунктов.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов. Это критически важные элементы системы газоснабжения, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. В 2026 году запланировано техническое переоснащение 15 таких объектов, что позволит обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей, — отметил Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что в рамках проектов устаревшее оборудование заменят на современные шкафные и блочные газорегуляторные пункты нового поколения.

Они отличаются повышенной надежностью и низким уровнем шума, обладают более высокой пропускной способностью и оснащены оптимизированной системой размещения оборудования. Новые газорегуляторные пункты изготовлены из российских составляющих на собственном производстве столичного газового хозяйства и соответствуют всем современным стандартам.

Работы будут проводиться в сжатые сроки без отключения потребителей, дополнительно обновим прилегающие подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления».

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые газорегуляторные пункты оснащаются автоматизированной системой мониторинга, благодаря которой диспетчеры АО «Мосгаз» могут в режиме реального времени отслеживать параметры работы оборудования и оперативно реагировать на любые изменения. Во всех пунктах обязательно устанавливаются современные запорные механизмы.

Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали свыше 180 километров газопроводов. Для реализации проектов используют комбинированный метод прокладки труб: традиционный открытый способ и бестраншейные технологии, которые применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.