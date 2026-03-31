Собянин рассказал, какие культурные центры обновят в Москве

В прошлом году в столице обновили 17 библиотек и 20 помещений культурных центров. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что после комплексной реконструкции открылся культурный центр «Москвич» у метро «Текстильщики».

Кроме того, в городских парках появились лесные библиотеки — комфортные пространства, где можно почитать книги, воспользоваться электронным каталогом через QR-код, поработать, а также посетить концерты, мастер-классы, литературные чтения и лекции.

— До конца 2026 года планируем завершить реставрационные работы КЦ «ЗИЛ» (Восточная улица, д. 4, корп. 1) и реконструкцию КЦ «Авангард» (улица Генерала Белова, д. 18), — написал Собянин в МАХ.

