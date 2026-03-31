Сезон проката электросамокатов и велосипедов стартует в Москве

Прокат электросамокатов и велосипедов в Москве станет доступен с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве уточнили, что операторы проката уже начали размещать самокаты и велосипеды на велопарковках, а аренда транспорта через приложения станет возможной с 1 апреля. Заместитель мэра города по вопросам транспорта и

промышленности Максим Ликсутов отметил, что подготовка к новому сезону проходит в плановом режиме.

По его словам, в этом сезоне для пользователей предусмотрены 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов, четыре тысячи электроскутеров улучшенной модели, а также механические велосипеды — 200 взрослых и 50 детских. Кроме того, будут доступны новые модели электросамокатов.

— Кроме того, для удобства пользователей продолжим развивать велоинфраструктуру в разных районах столицы, — добавил Ликсутов.

Арендовать самокат или велосипед можно только после прохождения верификации через Mos ID. В системе установлено ограничение по возрасту, и аренда недоступна лицам младше 18 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

14 марта в Подмосковье начался новый сезон проката электросамокатов. Пользователи могут арендовать их в Долгопрудном, Одинцове, Реутове, Королеве и других населенных пунктах Московской области.