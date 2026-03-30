Москвичам рассказали о погоде на первую неделю апреля

В Москве и Московской области первая неделя апреля будет теплой, облачной и с небольшими локальными дождями. Такой прогноз Общественной Службе Новостей 30 марта дала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, март завершится аномально теплой погодой: температура превышает климатическую норму примерно на 9 градусов. В понедельник в столице может быть установлен новый температурный максимум — рекорд будет зафиксирован, если столбик термометра достигнет отметки +17,5 градусов. Во вторник, 31 марта, температура также ожидается близкой к рекордным значениям.

Позднякова отметила, что с 1 апреля на столичный регион начнет влиять южный циклон, поэтому атмосферное давление немного понизится, увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди. При этом температура останется выше климатической нормы: ночью ожидается +2…+7 градусов, днем — +13…+18 градусов.

Такой погодный режим сохранится вплоть до Вербного воскресенья, 5 апреля. Синоптик подчеркнула, что дожди сейчас крайне необходимы для столичного региона, поскольку воздух насыщен пылью и пыльцой.

На следующей неделе возможно небольшое понижение температуры — до +13…+15 градусов, однако похолоданием это назвать сложно, сказала Позднякова.