Назван срок прихода дождей в Москву

В ближайшие дни в Москве не ожидается существенных изменений температуры, однако в конце рабочей недели вероятен дождь. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По ее словам, до пятницы, 3 апреля, в столице будет холодать. Дневная температура составит плюс 13-плюс 17 градусов.

«На 3 апреля ожидаем, что у нас будет наибольшая вероятность дождя», — отметила синоптик.

Она добавила, что после выпадения осадков похолодание продолжится. 5 апреля дожди прекратятся, а температура составит 10-15 градусов тепла. Позднякова подчеркнула, что такой показатель превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов.

