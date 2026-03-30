В Москве в рамках весенней уборки промыли Живописный мост

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели промывку Живописного моста в рамках весенней уборки, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В настоящее время в городе проходят масштабные промывки инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, в общей сложности до конца апреля приведем в порядок более 2 тыс. объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Сегодня провели промывку Живописного моста, расположенного на северо-западе столицы, — сообщил Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что работы выполнила бригада коммунальных служб, были задействованы поливомоечная машина и автовышка. Движение автомобилей и пешеходов на время работ не ограничивали.

— Промыли лестничные сходы, перила и бетонные арки, вначале нанесли специальное моющее средство, затем смыли его водой при помощи аппаратов высокого давления. Каждое сооружение промываем после зимы по специальной технологии, для очистки тоннелей и мостов применяем щелочные растворы, — рассказал Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году Живописный мост получил архитектурно-художественную подсветку, что позволило подчеркнуть его элементы и создать красивый визуальный образ сооружения в вечернее время. Всего было смонтировано более 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 Ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета.