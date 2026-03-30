Назван округ Москвы с самыми маленькими квартирами

Самые маленькие квартиры в московских новостройках экспонируются в Зеленограде. Метраж квартир в новом фонде столицы сравнила компания bnMAP.pro. Результаты исследования публикуют РИА Новости.

Средняя площадь жилья в новостройках Зеленограда составляет 45,2 квадратного метра. В первом квартале 2025 года медианный показатель был еще меньше — на целых 8,1 процента. При этом в остальных 11 округах Москвы средняя площадь лота на первичном рынке превышает 50 квадратных метров. Так, в новостройках Юго-Восточного округа квартиры занимают в среднем 51,6 квадратного метра (метраж увеличился за год на 8,6 процента), а Троицкого — 52,6 «квадрата» (плюс 18,2 процента за год).

Самые большие квартиры продают в центре Москвы — медианная площадь таких лотов составляет 113,8 квадратного метра. За год показатель сократился на 6 процентов. Также просторные квартиры можно найти в новостройках на юго-западе Москвы — в среднем лоты в этой части города занимают 64,3 квадратного метра (за год средняя площадь выросла на 18,2 процента). На северо-западе Москвы средняя площадь новых объектов составляет 64,2 квадратного метра (за год выросла на 5,9 процента). В целом средняя площадь лота на первичном рынке Москвы достигает 62 квадратных метров, прибавив за 2025 год 10,1 процента. Такую динамику эксперты объясняют вымыванием небольших и более доступных объектов с рынка.

Ранее сообщалось о сокращении предложения новостроек в Москве на этапе котлована. За год экспозиция сократилась на 27 процентов.