Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на Пасху, 12 апреля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями.

Утром в этот день температура составит +4…+8 °С, днём воздух прогреется до +9…+14 °С, поделился он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам синоптика, в первой половине дня осадков не ожидается, однако вечером возможен небольшой дождь или морось.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снежный покров в столице практически исчез.