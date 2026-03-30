В Москве началась подготовка фонтанов к новому сезону

В столице начали подготовку фонтанов к новому сезону. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты промоют чаши и другие элементы, а также проверят оборудование. По традиции сезон фонтанов стартует в конце апреля, после уборки города от зимнего мусора, и тогда в Москве сразу появится весенняя атмосфера.

Собянин уточнил, что некоторые фонтаны требуют более серьезного ремонта. На 2026 год запланирован ремонт пяти объектов, среди которых «Часы мира», «Купола» и «Каскад» на Манежной площади. Работы уже ведутся: обновляют гранитное мощение, заменяют инженерные системы, подсветку и насосное оборудование.

Кроме того, завершается модернизация светодинамического фонтана под макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Там планируется установить новые насосы, форсунки, клапаны и прожекторы для создания ярких водных и световых композиций, которые будут радовать горожан в новом сезоне.

— Осенью планируем привести в порядок фонтан «Адам и Ева» у станции метро «Новокузнецкая», — добавил Собянин в МАХ.

Ранее глава города сообщил, что парк «Сокольники» после завершения второго этапа комплексного благоустройства стал еще более комфортным местом для отдыха горожан. Там полностью преобразилась центральная часть — от большой арки у входа до Фестивальной площади.