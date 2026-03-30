В центре столицы стал доступен интернет на скорости 5G

Внутри Садового кольца абонентам компании МегаФон открыт доступ к сети 5G. Подключить «5G режим» и оценить преимущества сети пятого поколения владельцы смартфонов могут в личном кабинете или на сайте оператора.

В период, когда многие пользователи мобильного интернета жалуются на замедление его работы в центре мегаполиса, специалисты в ответ на эти вызовы находят новые решения.

В популярных местах для прогулок трех городов-миллионников открыт доступ к сети пятого поколения. Новшество коснулось жителей и гостей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Так, в столице скоростные технологии 5G уже сейчас можно протестировать в саду «Эрмитаж», а также на близлежащих территориях в пределах Садового кольца.

В Санкт-Петербурге сеть 5G владельцам современных смартфонов доступна на всем протяжении Невского проспекта. В Новосибирске ее можно оценить уже во всем центре города, включая основные туристические места, такие как площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Доступна она и в Академгородке. Попадая в эти районы, абоненты смогут воспользоваться сетью 5G, если их устройство поддерживает такую возможность.

А за пределами этих зон ключевые технологические преимущества сети пятого поколения могут стать доступны благодаря новой услуге. Это решение увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Причем для этого абоненту не нужно искать подходящий смартфон и особенную зону покрытия сети.

Функция рассчитана на наиболее активных потребителей онлайн-контента, которым важна максимально быстрая передача данных. А если по какой-то причине услуги вдруг будут недоступны, пользователи «5G режима» получат компенсацию стоимости мобильного интернета.