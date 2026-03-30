В центре столицы стал доступен интернет на скорости 5G
Внутри Садового кольца абонентам компании МегаФон открыт доступ к сети 5G. Подключить «5G режим» и оценить преимущества сети пятого поколения владельцы смартфонов могут в личном кабинете или на сайте оператора.
В период, когда многие пользователи мобильного интернета жалуются на замедление его работы в центре мегаполиса, специалисты в ответ на эти вызовы находят новые решения.
В популярных местах для прогулок трех городов-миллионников открыт доступ к сети пятого поколения. Новшество коснулось жителей и гостей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Так, в столице скоростные технологии 5G уже сейчас можно протестировать в саду «Эрмитаж», а также на близлежащих территориях в пределах Садового кольца.
В Санкт-Петербурге сеть 5G владельцам современных смартфонов доступна на всем протяжении Невского проспекта. В Новосибирске ее можно оценить уже во всем центре города, включая основные туристические места, такие как площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Доступна она и в Академгородке. Попадая в эти районы, абоненты смогут воспользоваться сетью 5G, если их устройство поддерживает такую возможность.
А за пределами этих зон ключевые технологические преимущества сети пятого поколения могут стать доступны благодаря новой услуге. Это решение увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Причем для этого абоненту не нужно искать подходящий смартфон и особенную зону покрытия сети.
Функция рассчитана на наиболее активных потребителей онлайн-контента, которым важна максимально быстрая передача данных. А если по какой-то причине услуги вдруг будут недоступны, пользователи «5G режима» получат компенсацию стоимости мобильного интернета.
— Уже сейчас клиенты МегаФона первыми могут протестировать интернет последнего поколения. Мы уверены, что для них это будет совершенно новым опытом. Они смогут оценить ещё более высокую скорость загрузки видео, файлов, карт, проведения видеотрансляций и работы игр. А если при пользовании «5G режимом» клиент столкнется с недоступностью интернета, мы позаботимся о том, чтобы ему вернулись потраченные средства, — сообщил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.