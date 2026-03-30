Расписание поездов пяти направлений МЖД изменится в апреле

Расписание движения ряда пригородных поездов Ярославского, Савеловского, Белорусского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в апреле в связи с запланированными ремонтными работами. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе магистрали.

— Расписание поездов изменится в связи с ремонтными работами на станциях Бужаниново, Москва-Бутырская, а также перегонах Люблино-Сортировочное-Северное — Подольск, Серпухов — Шарапова Охота, Москва-Бутырская — Бескудниково, Лобня — Икша, Вербилки — Соревнование, — говорится в сообщении.

Работы на станции Бужаниново Ярославского направления МЖД назначены на ночь с 31 марта на 1 апреля и с 7 на 8 апреля, а также 1 и 8 апреля с 11:30 до 13:30. В эти периоды специалисты заменят на станции два стрелочных перевода.

Кроме того, на станции Москва-Бутырская Савеловского направления МЖД работы по замене стрелочного перевода запланированы на 5 апреля с 00:00 до 10:00. На этот период движение составов на участке Москва-Смоленская — Москва-Бутырская организуют по одному пути в реверсивном режиме, передает Telegram-канал МЖД.

26 марта ряд поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров и Белорусском направлении МЖД задержался в связи с остановкой состава на станции Баковка.