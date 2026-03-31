Московский зоопарк с 1 апреля будет работать на несколько часов дольше

Со среды, 1 апреля, Московский зоопарк начнет работать на несколько часов дольше. Зоосад будет открываться уже с 7:30.

© Вечерняя Москва

Об этом рассказали в пресс-службе парка.

— С 1 апреля Московский зоопарк немного корректирует режим работы. Гулять по Зоопарку можно будет с 7.30 до 20:00. Вход на территорию будет открыт до 19:00, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на 2026 год специалисты запланировали открытие вольерных комплексов для панды Катюши на старой территории Московского зоопарка в зоне «Круг катания» и золотистых курносых обезьян, а также начало первого этапа реконструкции исторической территории учреждения.

Кроме того, за животными зоопарка можно наблюдать и из дома. Онлайн-трансляции Московского зоопарка, подведомственного столичному департаменту культуры, на портале mos.ru с момента запуска проекта посмотрели более одного миллиона уникальных пользователей. Среди главных любимцев зрителей — панды Катюша, Диндин и Жуи, манул Тимофей, капибары, амурский тигр Степан и азиатские львы.