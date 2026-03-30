Москвичей предупредили о проснувшихся гадюках

С приходом теплой погоды в Новой Москве и Московской области начали просыпаться гадюки, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что обычно эти змеи совсем не агрессивны и нападают только в случае, если испугаются человека.

«Если хотите полюбоваться, подходите с одной стороны, чтобы у змеи было место уползти. Для безопасности лучше ходить в сапогах», -- предупредил он.

Как указал специалист, змея кусает обычно на высоте щиколотки, если на нее наступить.

Ранее сообщалось, что гадюку заметили под Звенигородом.