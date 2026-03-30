«Мосбилет» приглашает на выставку «Эффект памяти» в Музее В.А. Тропинина

В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени открыли выставку «Эффект памяти», посвященную фотографии XIX века. В музее сообщили, что идея проекта возникла при работе с фондами, где обнаружили старинные альбомы со снимками, собранными коллекционерами прошлого. Экспозиция рассказывает о развитии фотографического искусства и ценности отдельных кадров.

Как пояснили организаторы, одной из первых технологий была дагеротипия, появившаяся в 1839 году. Изображения создавали на посеребренных пластинах с использованием йода и ртути, что делало процесс долгим и небезопасным. При этом позирование занимало около получаса, поскольку требовалась полная неподвижность.

В музее отметили, что позже появились более быстрые методы, включая коллотипию и альбуминовую печать, которые сократили время съемки до нескольких минут. Тогда же распространились фотокарточки с портретами, ставшие популярным форматом.

Эксперты добавили, что во второй половине XIX века фотография вышла за пределы ателье и стала ближе к документальной. Ее начали использовать в науке, быту и документах, а сами снимки нередко дорабатывали с помощью ретуши, подкрашивания и других художественных приемов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с помощью сервиса «Мосбилет» жители и гости столицы приобрели уже более 4,5 миллиона билетов.