Синоптик Ильин: В Москву идет похолодание после рекордного тепла

В то время как на юге России бушует стихия, жители Московского региона наслаждаются почти летней погодой.

© Вечерняя Москва

Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, тепло в столице сохранится почти до конца недели: дневная температура будет достигать плюс 20 градусов, ночью — до 8.

— От погоды стоит ждать только хорошие. До конца рабочей недели температура воздуха в Московском регионе будет расти до плюс 15–20 градусов в дневные часы. Даже ночи будут теплые – до плюс 4–8 градусов. При таких температурах хоть огурцы выращивай, — отметил синоптик.

По его словам, тепло приходит в Москву с юго-востока, из районов Центральной Азии, где сейчас до плюс 30 градусов. Однако уже к выходным ситуация изменится: на смену теплой воздушной массе придет более прохладная, и температура снизится до плюс 8–13 градусов. Ильин сообщил, что к субботе, 4 апреля, на смену теплу придет свежий и прохладный воздух с севера.

Синоптик посоветовала жителям центральной России следить за обновлениями прогнозов и быть готовыми к резкой смене температурного режима, особенно в преддверии православных праздников, сообщает Aif.ru.

В начале апреля в Москве и Московской области ожидается облачная погода с небольшими дождями, при этом температура воздуха останется выше климатической нормы и практически не изменится до Вербного воскресенья, 5 апреля. Такой прогноз озвучила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.