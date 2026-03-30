Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Капотне

На юго-востоке Москвы введен в эксплуатацию новый жилой дом, построенный по программе реновации. Разрешение выдал Мосгосстройнадзор, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на слова председателя комитета Антона Слободчикова.

"Специалисты ведомства выдали разрешение на ввод в эксплуатацию четырехсекционного 14-этажного дома с жилой площадью более 14 тысяч квадратных метров. Все квартиры имеют широкие коридоры и прихожие, большие кухни и санузлы", – заявил он.

Новостройка находится по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21. Фасады облицованы фиброцементными плитами, на первых этажах оборудованы сквозные входные группы с помещениями для консьержей и колясочными, а также предусмотрены площади под объекты социально-бытовой инфраструктуры. В каждом подъезде установлены два лифта разной грузоподъемности.

Во дворе провели озеленение, обустроили зоны отдыха, а также детскую и спортивную площадки.

Строительство дома велось с мая 2023 года. В течение всего периода специалисты Мосгосстройнадзора проводили проверки, всего состоялось 16 контрольно-надзорных мероприятий. По итогам объект получил заключение о соответствии проектной документации.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о продолжающихся мероприятиях по развитию социальной и городской инфраструктуры в Гольянове. Большое внимание, как отмечал мэр, уделяется созданию комфортной городской среды: завершена реконструкция поликлиник, продолжается обновление школ, а также ведется благоустройство дорог, скверов и дворов.