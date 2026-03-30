Парад трамваев пройдет в Москве 4 апреля

Парад трамваев состоится в столице 4 апреля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Московскому трамваю исполняется 127 лет. К этой дате мы подготовили большой подарок для жителей и гостей города: 4 апреля состоится традиционный парад трамваев – 16 исторических вагонов разных поколений выйдут на улицы столицы. Это уникальная возможность увидеть технику прошлого в движении. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть наземного транспорта и знакомить пассажиров с его богатой историей», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что в 2026 году маршрут пройдет от Курского вокзала до ул. Сергия Радонежского, где затем состоится масштабная выставка ретротранспорта.

Старт парада – в 11:30 от Курского вокзала, а выставка исторической техники на ул. Сергия Радонежского – с 12:00 до 17:00.

Для гостей парада приготовили интерактивные зоны в духе 1930-х годов, выставку исторических костюмов сотрудников трамвайного комплекса, фотозоны и стойки с моментальной печатью фотографий, детские площадки, мастер-классы и интерактивные игры, бесплатные еду и напитки, музыкальные выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена, а также концерт хедлайнера праздника.