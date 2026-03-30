В Москве пересчитали брошенные во дворах автомобили

Треть автомобилей в Москве стоят во дворах, не выезжая оттуда. Такие данные «Коммерсанту» привел заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Это фактически место отстоя для второй-третьей машины в семье, которая по каким-то причинам вообще не ездит или, может быть, неисправна. Зачастую припаркованные надолго машины мешают жителям двора, в том числе другим автовладельцам», — подчеркнул он.

Чиновник напомнил, что внутридворовая территория не предназначена для хранения брошенного или разукомплектованного личного транспорта.

«Если автомобиль стоит во дворе и не выезжает несколько лет, то разумно эту машину убрать. И мы даем возможность автовладельцу такое решение принять. Он может отвезти машину в гараж или на какую-то другую парковку», — заявил Ликсутов.

Он также сообщил, что собственными легковыми автомобилями владеют примерно 40 процентов московских семей. При этом не все из них используют эти машины для регулярных поездок по городу.

Заммэра Москвы напомнил, что одним из факторов, провоцирующих ДТП во дворах жилых домов, является транспорт, оставленный с нарушением правил. Такие автомобили создают неудобства для самих жильцов, а также становятся большой проблемой для машин экстренного реагирования.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ дополнило список легковых автомобилей, при расчете транспортного налога на которые применяется повышенный коэффициент. Обновленная версия перечня увеличилась на 18 позиций и насчитывает 573 модели.