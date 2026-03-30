Синоптик спрогнозировал до +19 °С до конца недели в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшее время. По его словам, тёплая погода сохранится.

«Я думаю, что (прогнозы. — RT) в +20 °С всё-таки перебор. Будет +13...+19 °С до конца недели», — отметил Шувалов.

Согласно прогнозу, в середине недели до Москвы и Подмосковья дойдёт «размытая циклоническая депрессия», унаследованная от Каспийского циклона.

«Конечно, потеряна сила и интенсивность. И лишь местами умеренные дожди в середине недели дойдут до Москвы и Подмосковья. То есть у нас положительные температуры: ночью +1...+6 °C и днём +13...+18 °C. Первые два дня солнечные и ясные, а со среды увеличение облачности и большая вероятность дождя. Дождей мы не видели уже больше трёх недель, так что пора», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал преждевременными прогнозы о старте купального сезона в столичном регионе.