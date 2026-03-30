Самые популярные аудиогиды выбрали в проекте «Узнай Москву»

В проекте «Узнай Москву» определили самые популярные аудиогиды. Лидерами стали путеводители по Государственному музею А.С. Пушкина и музею — культурному центру «Интеграция» имени Н.А. Островского, а также по павильону «Умный город» на ВДНХ. Озвученные маршруты помогают пользователям знакомиться с судьбами великих поэтов и писателей, музыкантов и художников, а также открывать для себя уникальные музейные коллекции.

— Использование аудиогидов делает самостоятельное посещение экспозиций различных музеев еще более познавательным и интересным. Посетители могут не только увидеть уникальные предметы, но и услышать малоизвестные факты о них. Рядом с каждым экспонатом есть специальный куар-код, содержащий подробную информацию о предмете, считав который с помощью камеры смартфона можно прослушать или прочитать информацию о том или ином объекте, — отметили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Первое место в рейтинге популярных аудиогидов — у путеводителя по Государственному музею А.С. Пушкина. На экскурсии можно ознакомиться с описаниями 23 экспонатов постоянной выставки. Это предметы декоративно-прикладного искусства, книги, портреты и рукописи. Многие из них принадлежали современникам поэта. В аудиогиде представлено много интересных фактов, например, история первого прижизненного портрета Александра Пушкина, написанного в 1801 году графом Франсуа-Ксавье де Местром. Слушателям также будет интересно узнать о первом издании стихотворения великого русского поэта, которое вышло в печать в 1826 году, и литографии «Сельцо Михайловское» с изображением усадьбы, где он жил.

Пользуется популярностью аудиогид по Государственному музею — культурному центру «Интеграция» имени Н.А. Островского. В нем рассказывается о главных экспонатах квартиры писателя. Мемориальный музей в старинном особняке на Тверской улице торжественно открыли 21 октября 1940 года. Аудиогид познакомит с постоянной экспозицией, в которую входят 20 предметов — артефакты ушедшей эпохи и вещи, связанные с жизнью и творчеством Островского.

С помощью аудиогида посетители Дома-музея С.А. Есенина в Большом Строченовском переулке могут ознакомиться с архивными фотографиями, книгами и письмами. Один из важных экспонатов — журнал «Мирок», где в январе 1914 года было напечатано первое стихотворение Сергея Есенина «Береза». В экспозиции также представлены копия записки поэта Александру Блоку и редкие снимки: Есенин с сестрами Катей и Шурой, а также фотография с Айседорой Дункан, сделанная в день их свадьбы, 2 мая 1922 года.

Аудиогид по Музею К.Г. Паустовского позволяет погрузиться в жизнь и творчество классика русской литературы и прочувствовать уникальную атмосферу старинного дома с мезонином. Экскурсия знакомит с интересными фактами биографии писателя, а также с фотографиями начала XX века. Особый интерес представляют машинопись рассказа «Морская прививка» с авторскими пометками, фотоаппарат «Зоркий», бамбуковые удочки и античная гераклейская амфора — предметы говорят об увлечениях Паустовского историей, путешествиями и рыбной ловлей.

Аудиогид по Галерее Ильи Глазунова рассказывает об истории музея, создателе галереи, живописных и графических работах художника. В аудиоэкскурсию вошло описание зала № 5 с ранними произведениями мастера. Во время посещения гости услышат истории создания портрета дяди художника, картины «Рождение теленка», ставшей эскизом к диплому, а также работ «Голова Геракла», «Старик с топором» и «Ленинградская весна».

Еще один персональный аудиогид проведет посетителей по Мемориальному музею А.Н. Скрябина в Большом Николопесковском переулке. Маршрут проходит через комнаты особняка, где хранятся личные вещи, мебель и предметы, связанные с творчеством музыканта. Экскурсия позволяет не только увидеть экспонаты, но и представить повседневную жизнь композитора, погрузиться в атмосферу дома, где он жил и работал.

Гости пройдут по кабинету, гостиной, столовой и спальне, а финальной точкой станет прихожая со старинным кованым фонарем, который отбрасывает на потолок причудливые тени, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.