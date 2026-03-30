Ондатра поселилась на Верхнеяузских болотах в «Лосином острове»

На Верхнеяузских болотах в национальном парке «Лосиный остров» поселилась ондатра. Об этом сообщается в Telegram-канале нацпарка.

«На Чугунном мосту поселилась очаровательная ондатра – настоящая рыжая чемпионка по исследованию территории! <…> Помните милую ондатру с Понтонной тропы, о которой мы рассказывали в прошлом году? Наша новая красавица очень похожа на жительницу «Понтонки», – говорится в публикации.

Там добавили, что животное с любопытством осваивает новую территорию.