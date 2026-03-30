Снежный покров сошел в Москве

В Москве сошел снежный покров, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 29 марта на опорной метеостанции ВДНХ оставалось 3 сантиметра снега, а к 09:00 30-го числа – 0 сантиметров. Снежный покров также исчез на Балчуге, а на метеостанции в Тушине еще лежит 5 сантиметров снега.

Специалист отметил, что в Московской области снежный покров наблюдается в Михайловском и Черустях (по 3 сантиметра), Коломне (4 сантиметра) и Кашире (7 сантиметров).

Ранее сообщалось, что снег и холод могут вернуться в столицу перед Пасхой. Однако метеоролог Анатолий Цыганков назвал эту информацию ложной. С его слов, у Гидрометцентра нет никаких прогнозов, сводки по погоде сформированы лишь до 1 апреля.