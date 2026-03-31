Леус: Температурный фон в Москве на 8-9 градусов превышает климатическую норму

В Москве во вторник, 31 марта, ожидается потепление до плюс 16-18 градусов, осадков не прогнозируется. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, по области прогнозируется переменная облачность без осадков, днем температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Ветер будет восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Синоптик добавил, что атмосферное давление в течение дня изменится мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Леус отметил, что температурный фон в Москве на 8-9 градусов превышает климатическую норму. Он подчеркнул, что сегодня в столице возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры для 31 марта, который составляет плюс 17,2 градуса и был установлен в 2007 году, передает РИА Новости.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на текущей неделе. По его словам, тепло сохранится, а столбики термометров могут подняться до плюс 19 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к понедельнику, 30 марта, в Москве сошел снежный покров, и только местами сохраняется до пяти сантиметров снега.