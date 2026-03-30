В Москве отстранили от работы 15 тысяч курьеров за нарушения

В Москве отстранили от работы 15 тыс. курьеров на электровелосипедах за нарушения, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В интервью «Коммерсанту» он отметил, что горожане могут сообщать о нарушениях по разным каналам. Если обращение поступает в мэрию, информация проверяется через городские системы, после чего данные направляются в службы доставки.

Ликсутов заявил, что разделяет возмущение жителей грубыми нарушениями и некорректным поведением курьеров.

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова ранее объяснила высокий заработок курьеров спросом на рынке.