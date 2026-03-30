Юные артисты представили хоровой спектакль в Музее Победы в Москве

В Музее Победы представили хоровой спектакль «Сказочные полеты фантазии». Этот музыкальный проект объединил более 90 юных талантов из хоровых коллективов города Серова Свердловской области - «Фантазия» под руководством Анатолия Тушкова и «Мальчиши» под руководством Натальи Сивковой.

— 28 марта мы подготовили замечательный подарок для наших посетителей. Уральские хоровые коллективы привезли необычную музыкальную постановку, основанную на произведениях своего известного земляка — уральского писателя Владислава Крапивина и французского писателя, поэта и профессионального летчика Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссерами постановки стали заслуженная артистка РФ Марианна Незлученко и актриса Серовского театра драмы имени А.П. Чехова Ольга Хорук. Художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ Анатолий Тушков, — отметили в Музее Победы.

Гости погрузились в поэтический спектакль, наполненный музыкой, песнями и хореографией. Зрители услышали песни на стихи Крапивина в оригинальных авторских аранжировках, а также могли насладиться сказочной музыкой Альфреда Шнитке и атмосферой творчества Экзюпери. Главный герой Тополёк во время спектакля совершает захватывающее путешествие по земле, морю и космосу, во время которого он размышляет о дружбе, любви, о других общечеловеческих ценностях.

Юные актеры создали на сцене особую атмосферу, и каждый зритель мог почувствовать себя частью волшебного мира. Вместе с героями спектакля посетители музея на Поклонной горе встретили горниста Алёшку, синего краба, каравелу, несущуюся по волнам.

Под пение ребят оживали планеты и звезды. Мальчишки и девчонки увидели самолёт над пустыней, мудрого Лиса и Маленького принца.