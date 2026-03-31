Москвичам рассказали, как себя вести при встрече с гадюкой

Главное при встрече с любой змеей — не трогать ее, а просто пройти мимо, сказал НСН Владимир Черлин.

Гадюки живут практически везде, при встрече с ними не нужно их трогать, змея не нападет, если ее не потревожить, сказал НСН эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин.

В Подмосковье активизировались гадюки: их заметили под Звенигородом. Укус этой змеи может спровоцировать отёк, сильную боль, тошноту и аллергическую реакцию, а в 1% случаев — привести к летальному исходу. Черлин отметил, что гадюки могут встречаться практически везде.

«В Подмосковье обитает всего два вида змей — обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Уж неядовитый, гадюка ядовитая. Не имеет никакого смысла различать их между собой, потому что 99% людей при встрече со змеей убегают. Нет ведь разницы, от какой змеи бежать! Однако укус гадюки действительно серьезен, вплоть до смертельного исхода. Особенно это касается детей и пожилых людей из-за массы хронических болезней. Гадюки могут встречаться практически везде: у берегов рек, на каменных россыпях, в оврагах, под дачными домами. Когда идете в лес, не надо идти туда в тапках. Надо надевать ботинки или сапоги. Если речь об осени, когда собирают грибы в лесу, то можно получить укус в руку, так как змеи прячутся под листвой. Просто перед тем, как куда-то лезть, надо палочкой там пошевелить. Змея уползет», — отметил Черлин.

По его словам, за змеей можно понаблюдать с безопасного расстояния, но тревожить ее точно не надо.

«При встрече со змеей самое главное — ничего не делать. Гадюка никогда не нападает на человека сама по себе. Она может укусить, если на нее случайно наступить, потревожить. Иногда дети пытаются змей тыкать палками, пытаются их поймать. Именно в таких ситуациях чаще всего происходят укусы. Змея либо уползет, либо свернется калачиком и будет лежать. Можно остановиться в 1,5-2 метрах от нее и спокойно понаблюдать, а потом уйти своей дорогой», — сказал собеседник НСН.

Ранее завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что при встрече со змеями важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие.