Движение на участках в одном из районов Москвы ограничат с 30 марта

Движение на участках в Филимонковском районе Москвы ограничат с понедельника, 30 марта, на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как уточняется, до 30 июня будет ограничено движение на участках Проектируемого проезда № 5260 и Проектируемого проезда № 5562. Будут недоступны одна–две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

Таким образом, ограничения будут введены на следующих участках: Проектируемый проезд № 5260 от дома 58А до дома 58; пересечение Проектируемого проезда № 5260 и Проектируемого проезда № 5562; Проектируемый проезд № 5260 в районе дома 58.

Ранее сообщалось, что в Москве скорректируют девять автобусных и электробусных маршрутов. Кроме того, для пяти направлений будут добавлены новые остановки. Как отмечается, теперь транспорт будет подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса и жилым кварталам.