Москвичам подсказали места поисков безопасного для еды гриба

Как напомнил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Никита Комиссаров, сморчки абсолютно безопасны для еды. В комментарии РИАМО он подсказал места их поисков.

По данным Комиссарова, в Подмосковье они встречаются, но искать их лучше подальше от Москвы — желательно там, где в прошлом или позапрошлом году были пожары, также их можно искать на почвах с большим содержанием угля.

Направления — запад и юго-запад от Москвы.

«И лучше ориентироваться на смешанные леса с преобладанием березы и клена», — посоветовал миколог.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что в конце марта в столичном регионе могут появиться первые съедобные грибы — саркосцифа австрийская. Следующими будут постепенно появляться сморчки и строчки.