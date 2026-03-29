Собянин рассказал о модернизации дорожной сети на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 29 марта, сообщил о планах обновить Ботаническую улицу. По его словам, это улучшит транспортную связь и ускорит поездки для жителей районов Марфино и Останкинский.

Он отметил, что после реконструкции улучшится доступ к жилой застройке, социальным объектам и общественным пространствам. Также появятся выделенные полосы для общественного транспорта, что сократит задержки и обеспечит приоритетный проезд.

Собянин добавил, что проект предусматривает повышение безопасности движения и увеличение пропускной способности. В рамках работ планируется реконструировать около трех километров дорог и благоустроить примерно три гектара прилегающей территории.

— Для сохранения комфорта жителей на время проведения работ улица не будет перекрыта полностью — движение транспорта организуют по временной схеме, — написал Собянин в МАХ.

21 марта мэр столицы сообщил, что в Нагатино-Садовниках построят спортивный кластер и удобный пешеходный маршрут для студентов РАНХиГС. Он добавил, что специалисты оборудуют беговую дорожку, полосу препятствий, воркаут-зону, пространство для прыжков в длину, скалодром и площадки для мини-футбола, панна-футбола, баскетбола.