В Москве установлен температурный рекорд 2026 года

Воскресенье в Москве стало самым теплым днем 2026 года, зафиксирована температура выше 15 градусов. Об этом рассказал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

В телеграм-канале Леус отметил, что сегодняшний день в Москве стал рекордно тёплым.

«К полудню температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в +15,3° — это самая высокая температура воздуха, наблюдавшаяся в Москве в нынешнем году», — написал метеоролог.

Он добавил, что воздух продолжает прогреваться, не исключено, что будет побит рекорд 2020 года. Итоги станут известны после 21:00, когда будут сняты окончательные данные с термометров.

Рекордная суточная температура (+17,4°) была зафиксирована 29 марта 2020 года.

Накануне сообщалось, что летом в Москву может прийти аномальная жара.