Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Ограничения на полеты сняты в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры безопасности были приняты ночью 29 марта. Указанные авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

В общей сложности с начала суток средства ПВО уничтожили 6 вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Как уточнил Сергей Собянин, на месте падения обломков БПЛА работали экстренные службы.

Всего за минувшую ночь ликвидировано 203 украинских дрона над регионами России и Черным морем.