Собянин: посещаемость музеев и выставок в 2025 году выросла почти на треть

Посещаемость музеев и выставок в 2025 году выросла почти на треть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Москва – один из крупнейших мегаполисов мира по количеству музеев и выставочных залов. В прошлом году число их посетителей выросло почти на треть и составило порядка 19 млн человек», – написал мэр.

Среди ключевых проектов – выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного русского музея» в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ и «Индия. Ткань времени» в музее-заповеднике «Царицыно». На ВДНХ был открыт первый в стране просветительский Биокластер, объединивший достижения современной биологии, передовые образовательные методики и проекты в области современного искусства. Завершена реставрация Египетского павильона Останкинского дворца, в котором размещена оригинальная экспозиция «В гостях у графа Шереметева». Продолжилось развитие популярных городских проектов и акций: «Московская музейная неделя», «Музеи – детям», «Учебный день в музее» и «Ночь в музее».

В 2026-м планируется: открытие новых площадок Биокластера: павильона №17 «Мир динозавров», павильона №312 «Музей жизни», оранжереи-лаборатории, а также павильона №29 «Флоратопия» после реэкспозиции; привлечение российских и зарубежных музеев к организации совместных проектов, в том числе проведение международной выставки «Терракотовые воины: наследие первого императора» в Государственном историческом музее; открытие нового здания Картинной галереи народного художника России В.И. Нестеренко, где разместят экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище и реставрационные мастерские; открытие в музее-заповеднике «Коломенское» всесезонного этнографического культурно-развлекательного комплекса «Город Зодчества».