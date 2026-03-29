Майское тепло ожидается в Москве в начале следующей недели. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на 30 марта воздух прогреется до 5 градусов, а днем, в условиях солнечной погоды, ожидается до плюс 19 градусов. В связи с этим метеоролог не исключил повтора или установления нового рекорда. При этом он напомнил, что прежний рекорд был зафиксирован 30 марта в 2007 году.

Тишковец уточнил, что примерно такая же температура будет наблюдаться на протяжении всей рабочей недели. Также он не исключил серии рекордов тепла.

"Апрель начнется с опережением климатического календаря на полтора месяца", – подытожил синоптик.

Ранее синоптики предупреждали, что летом москвичи могут столкнуться с аномальной жарой на фоне глобального потепления. По словам экспертов, росту температуры способствует глобальное изменение климата. В столичном регионе наблюдается аномальное тепло, сопровождавшееся побитием температурных рекордов.

