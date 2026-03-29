На Таганрогской улице появится дом по программе реновации

В районе Люблино Юго-Восточного административного округа началось строительство еще одного дома по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На строительной площадке по адресу: ул. Таганрогская, земельный участок 8, начали возводить жилой комплекс из трех строений общей площадью более 43 тыс. кв. м. Он рассчитан на 437 квартир, из которых 10 будут адаптированы для маломобильных граждан. Новостройку возведут в районе с развитой инфраструктурой. Неподалеку от дома находятся станции метро «Люблино» и «Волжская», а также станция МЦД Люблино. Поблизости расположены школы и детские сады, городские поликлиники, спортивные комплексы и клубы, а также другие объекты. Кроме того, по соседству с домом есть уютный сквер, а в шаговой доступности – Люблинский парк. Сейчас на стройплощадке началось возведение подземной части здания», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Во дворе будущей новостройки выполнят комплексное благоустройство и озеленение. Для жителей создадут комфортную общественную зону, в которой оборудуют детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также пространство для тихого отдыха в окружении зелени.

«Весь процесс возведения жилого объекта на земельном участке площадью более 1 га пройдет под контролем Мосгосстройнадзора. Застройщик направил извещение о начале работ на площадке, после чего инспекторы составили программу контрольно-надзорных мероприятий. В них примут участие специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для инструментального контроля соответствия качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации», – отметил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков.

Дизайн фасада новостройки разработан по индивидуальному проекту, который учитывает архитектурный ландшафт района. Это позволит органично вписать дом в окружающую застройку.