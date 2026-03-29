Столичные эксперты помогут открыть госпитальную школу в ДНР

В прошлом учебном году при поддержке московских специалистов заработали школы в Чечне, Бурятии и Кабардино-Балкарии.

Специалисты столичного проекта «УчимЗнаем» провели стажировочную сессию для коллег из Донецкой Народной Республики (ДНР), посвященную открытию и развитию госпитальной школы в регионе. Участниками стали представители власти, педагоги и врачи ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

«Проект “УчимЗнаем” полностью разработан столичными экспертами. Программа расширяется каждый год. За 12 лет к ней присоединилось более 40 регионов России и других стран Содружества Независимых Государств, в которых открыто свыше 70 госпитальных школ. В прошлом учебном такие учреждения заработали в Чечне, Бурятии и Кабардино-Балкарии. В этом 2026-м при поддержке московских специалистов откроется школа в ДНР, а также Чукотском автономном округе», — отметили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Стажировку для экспертов из ДНР провели в двух ведущих медцентрах Москвы — Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина. В числе специалистов, прошедших курс, — заместитель Министра образования и науки ДНР Виталий Пестрецов, главврачи больниц, директора школ и учителя. Учреждение, в котором дети смогут учиться и готовиться к экзаменам в процессе лечения, планируют открыть в республике в 2026 году.

Каждый ученик госпитальной школы осваивает программу, соответствующую его возрасту и медицинским рекомендациям. Дети изучают общеобразовательные предметы, пишут контрольные работы, готовятся к выпускным экзаменам, участвуют в олимпиадах и занимаются творчеством.

Кроме того, ребята регулярно встречаются с известными спортсменами, артистами и учеными. Например, за последние годы для детей провели мастер-классы более 500 публичных персон, среди которых футболист Дмитрий Сычев и дзюдоист Александр Михайлин. В прошлом учебном году выпускниками госпитальных школ Москвы стали 252 ученика, среди которых 181 девятиклассник и 71 одиннадцатиклассник.

Московский проект госпитальных школ «УчимЗнаем» работает с 2014 года. Первое образовательное учреждение открылось в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Позднее к проекту присоединились другие регионы России, а также страны-партнеры: Белоруссия, Киргизия, Узбекистан. За время работы программы обучение в школах прошли более 90 тысяч детей.

