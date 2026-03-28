Москву ждет аномальная погода

В начале апреля столичный регион ожидают аномально высокая температура воздуха и «выход на завершающий этап таяния снега». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В телеграмм канале синоптик спрогнозировал, что в конце марта и первые дни апреля в московском регионе будет «довольно облачная, но преимущественно сухая погода». Температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов.

«В Москве до конца марта днём воздух будет прогреваться до +15…+17°, по области ожидается +13…+18°, апрель начнётся с ещё более высоких температур – до +17…+19°, а к концу следующей рабочей недели температура опустится к значениям конца марта», — написал Леус.

По его словам, ночью температура будет постепенно «уходить из зоны заморозков». Оставшийся снег активно начет таять, из-за чего на 20-70 см вырастет уровень воды в реках. В ближайшие 2-3 суток очистятся ото льда все реки Московского региона.