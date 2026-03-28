Дмитрий Куклачев рассказал, как Москва помогает кошкам из приютов

Режиссер и руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачев поздравил хозяев животных с Днем уважения этих созданий. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в сервисе «Моспитомец».

— Наш театр знает, что такое правильное отношение к этим существам. На портале mos.ru работает сервис «Моспитомец», который объединяет бездомных питомцев из 13 приютов, — цитируют его в публикации.

Артист добавил, что благодаря сервису у москвичей появилась возможность купить билеты в театр и своими глазами увидеть, как эти животные выступают, дарят тепло, хорошее настроение и любовь.

Недавно стартовало голосование в рамках проекта «Активный гражданин», целью которого является определение мест проведения летних выставок-пристройств животных из городских приютов.

Москвичи при выборе кличек для кошек не боятся проявлять фантазию, обращаясь к мистике, литературе. В городе были замечены питомцы с именами Люцифер, Люцик, Фурия, Цири и Живоглот.

За зимний период новый дом нашли 811 животных из приютов, среди них 214 кошек и 597 собак. Жителям помогает сервис «Моспитомец», с помощью которого можно выбрать питомца.