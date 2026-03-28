Собянин подвёл итоги акции "Ночь в театре"

Более двухсот творческих мероприятий прошло в столице в традиционную "Ночь театров". Итоги акции, которая за полтора десятилетия стала одной из самых любимых у москвичей, подвёл в социальных сетях мэр Сергей Собянин.

© ТВ Центр

Спектакли, встречи с артистами, открытые репетиции, экскурсии, концерты - все желающие могли посетить совершенно бесплатно. Так, в историческом здании Театра Маяковского (а это объект культурного наследия) гостей провели по закрытым для зрителей в обычные дни коридорам и залам. А одно из главных событий ночи состоялось в креативном пространстве "Новый Манеж".