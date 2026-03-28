В центре Москвы начали очищать фасады зданий после зимы

Городские специалисты промывают фасады более 40 домов на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах после зимы. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В мероприятиях задействованы 114 специалистов Комплекса городского хозяйства и 38 автовышек. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает порядка двух часов, — уточнил Бирюков.

Процедура промывки каждого фасада зависит от степени его загрязненности. В частности, здания возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, а дома расположенные внутри кварталов, — частично.

На особо загрязненных участках специалисты используют особые моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10–15 минут, чтобы растворить грязь и копоть. После этого поверхности промывают водой, передает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

В тот же день специалисты начали первую в текущем году промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем после зимы. Он помогает убрать мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.