Москвичам спрогнозировали аномальную жару летом

Предстоящим летом Москва может столкнуться с волнами аномально жаркой и сухой погоды на фоне глобального потепления.

© Вечерняя Москва

Об этом в субботу, 28 марта, заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

— Нельзя исключить, что в летний сезон возможны очередные волны тепла с аномально жаркой и сухой погодой. Однако конкретно утверждать, что все лето будет жарким, преждевременно, — подчеркнул специалист.

Он отметил, что глобальное изменение климата способствует росту температуры. По словам Терешонка, уже сейчас столичном регионе наблюдается аномальное тепло, которое сопровождается новыми температурными рекордами, передает ТАСС.

Климатолог также рассказал, что метеорологическое лето приходит в столицу и центральный регион примерно с 25 мая. Он добавил, что летом погодные условия почти не зависят от предшествующих весны и зимы. При этом заметно влияние запасов влаги в почве за счет снеготаяния после сильных снегопадов зимой, которые создают благоприятные условия для роста и развития растений.