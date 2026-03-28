Маски сброшены: в Москве прошла "Ночь театров"

Около ста творческих мероприятий прошло в столице в традиционную "Ночь театров". Экскурсии, концерты, капустники, встречи с артистами - совершенно бесплатно и только раз в году. Тысячи зрителей не упустили редкий шанс заглянуть за кулисы, а кое-где даже выйти на сцену.

В эту ночь все маски сброшены. Театры распахивают потаённые двери и открывают секреты мастерства. В "Новом Манеже" прямо перед зрителями на 3D-принтерах создают декорации к новому спектаклю, гримируют актёров, подбирают реквизит. Технологии меняются, но главным в театре остаётся человек.

Перформансы, спектакли, кинопоказы, лекции, творческие встречи с любимыми артистами и режиссёрами. В год 150-летия Союза театральных деятелей акция впервые проходит по всей стране, а в Москве - это уже 14-я "Ночь театров".

В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в камерной обстановке рассказывают об истории спектаклей и представляют их отрывки. Так, в 1934 году сам Немирович-Данченко впервые поставил здесь редкую оперу Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда". Спектакль, ставший вызовом для своего времени, в этом году возвращается в репертуар в новом, актуальном звучании.