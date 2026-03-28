В Москве капитально отремонтировали дома-киногерои

Каждый дом может оказаться киногероем. Улицы столицы часто мелькают в кадрах любимых фильмов, превращаясь в декорации. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, какие дома готовы к новым ролям после капитального ремонта.

Жилое здание, расположенное по адресу: Ломоносовский проспект, дом 14, попало в художественный фильм «Город принял» 1979 года. В картине рассказывается о буднях московской милиции. Это здание — настоящий шедевр советской неоклассики, жемчужина застройки юго-запада столицы. Фасад дома отличается внушительными размерами и наличием богатого архитектурного декора.

Строение возвели в 1953 году по проекту Якова Белопольского и Евгения Стамо. Оно имеет сложную форму в плане и состоит из нескольких объемов — центрального в 14 этажей с двумя симметричными башнями по 17 этажей, а также 10-этажных боковых крыльев. Богатую пластику здания определяют сгруппированные выступы эркеров, множество лопаток, пилястр, лоджий и межэтажных карнизов. Фасады украшают изящные барельефы. Входы имеют объемные порталы с такими элементами, как барельефы, вазоны и рокайль. Завершает дом венчающий карниз с балюстрадой и массивными аттиками.

В 2024 году на объекте прошли работы по капитальному ремонту фасада и крыши. Начались они с расчистки и промывки фасада от загрязнений. После этого специалисты заменили поврежденную керамическую плитку и восстановили элементы кирпичной кладки. Участки фасада, пораженные грибком или со следами намокания, обработали антисептиком. Особое внимание уделили восстановлению декоративных элементов, так как именно они создают неповторимый портрет здания. После обновления эти элементы окрасили в оттенок «светло-желтая пшеница».

По завершении подготовительных мероприятий произвели гидрофобизацию, которая предотвратит агрессивное воздействие атмосферных осадков на стены дома. Специалисты также отремонтировали входы и балконы, обновили цоколь и восстановили кровельное покрытие.

Примечательно здание из кино, которое получило вторую жизнь в рамках программы капитального ремонта, расположенное по адресу: Северный бульвар, дом 4. В 1978 году тогда новый, только что построенный дом был запечатлен в мелодраме «Школьный вальс».

12-этажное жилое сооружение построено в 1976 году по проекту типовой серии. На фасадах размещены прямоугольные окна со смещением через один этаж относительно оси, лоджии расположены на уличных и торцевых фасадах.

В 2024 году были выполнены работы по приведению в надлежащий вид всех фасадных элементов здания. Высотные работы в этом доме производились с применением фасадных электролюлек. С их помощью специалисты промыли поверхность фасада и расчистили межпанельные швы от старого заполнения. Места намокания обработали антибактериальными составами. Мастера также освободили швы от старого утеплителя, после чего заново загерметизировали их современными экологичными материалами.

Экраны и фронтальные стены лоджий, которые изначально были облицованы ячеистой плиткой, восстановили с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Дом окрасили в жемчужно-белый цвет, а стены входных групп — в бежевый. На завершающем этапе специалисты обновили двери, отремонтировали цоколь и откосы, заменили отливы, а также сделали новую асфальтобетонную отмостку.

В 2025 году новую жизнь получило здание, расположенное по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 74, корпус 1. В 1991-м на экраны вышла авантюрная комедия «Не будите спящую собаку». В фильме запечатлен процесс строительства масштабного жилого дома на проспекте Маршала Жукова — именно этого.

Возведение здания переменной этажности (от 12 до 24 этажей) завершилось в 1995 году. Работы вели по индивидуальному проекту. Это дом сложной дугообразной формы в плане. Фасады, выполненные из крупных железобетонных панелей, облицованных керамической плиткой, имеют сложную пластику, декоративные элементы отсутствуют.

В 2025 году здесь привели в порядок фасад, подвал, а также заменили магистрали инженерных систем. Элементы домов такого класса еще на заводе облицовывали керамической плиткой. Для сохранения подобных зданий Фонд капитального ремонта Москвы разработал специальную современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Работы прошли в несколько этапов. Сначала специалисты произвели подготовительные работы — промыли фасад, исправили геометрию панелей и отбили отходящую от основания плитку. Потом нанесли клеевые составы с армирующей сеткой и декоративные слои. В финале дом окрасили в цвета «арахисовый крем» для основной части фасада и «коричневый кофе с молоком» для дополнительных элементов. Пристальное внимание уделили межпанельным швам. Их расчистили и заново заполнили современным материалом — это обеспечит дополнительную защиту дома от сырости и сквозняков.

По окончании основных работ в здании установили новые окна и современные и энергоэффективные входные двери. На фасаде заменили отливы и отремонтировали откосы. Привели в порядок цоколь и выполнили устройство новой отмостки. Кроме того, обновили подвальные помещения, заменили магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».