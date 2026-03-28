Более 420 тыс. пользователей посетили сайт программы лояльности карты москвича

За год сайт программы лояльности карты москвича посетили более 420 тыс. уникальных пользователей, а предложения партнеров посмотрели более 1,5 млн раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Карта москвича – незаменимый инструмент в решении повседневных задач примерно для пяти миллионов горожан. Жители используют ее для проезда до работы и учебы, для записи к врачу, похода в музей или библиотеку. Кроме того, карта москвича позволяет приобретать товары и услуги со скидками и существенно экономить как в Москве, так и в других регионах страны: предложения партнеров программы лояльности действуют, например, в Тверской и Ярославской областях, Калуге, Костроме и других городах. Так, держатели карты москвича могут выбрать на сайте ближайшую к дому аптеку, где действует скидка, запланировать досуг или даже покупку квартиры по сниженной цене или воспользоваться выгодным предложением в любимом магазине», – приводятся в сообщении слова руководителя проекта «Карта москвича» Олеси Кузьминой.

Сайт программы лояльности появился в марте 2025 года. За время его работы жители чаще всего интересовались скидками на покупки в сетевых супермаркетах, заказ еды, услуги связи, посещение досуговых и развлекательных организаций, а также кафе.