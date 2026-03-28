Первые обитатели Московского зоопарка вышли из спячки

Живущие в Московском зоопарке степные сурки вышли из зимней спячки. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Зоологи увидели сурков на поверхности их вольера, до этого весь период спячки они провели под землёй, в уютных сурчинах», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, прошедшая зима была суровой и очень снежной, так что сотрудники зоопарка расчистили часть снега на территории сурков, чтобы облегчить их адаптацию после спячки.

С наступлением тепла животные все аще активничают. Посетителям рекомендуют навещать их в утренние и дневные часы, когда сурки греются на солнце. После спячки зверьки еще ослаблены — при обычном весе в пять-шесть килограммов они весят всего около трех-трех с половиной, поэтому сотрудники зоопарка начинают кормить их пищей, богатой клетчаткой.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что пока зверькам дают низкокалорийные лакомства, но постепенно рацион сурков будет меняться. Также они начинают есть траву и ветки, растущие прямо в вольере.

