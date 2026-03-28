Москвичей предупредили о погодном хаосе в начале апреля

Погода в Москве и Подмосковье кардинально изменится в конце марта. Солнечных дней будет меньше, возможны дожди и снег. Ночью ожидаются заморозки, а днем до +17 градусов. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, пишет NEWS.ru.

Синоптик отметил, что погода изменится в последние мартовские дни и начале апреля. Пойдут дожди и даже снег, начнут разбег температурные качели. В области местами ожидаются заморозки.

«С понедельника по четверг максимальная дневная температура в Москве будет доходить до +12–17 градусов. Ночью 3 апреля местами в Подмосковье подморозит до –4 градусов», — сказал Ильин.

По его словам, в субботу, 4 апреля, в столице возможен мокрый снег. На следующий день осадки прекратятся, а воздух прогреется до +4–6 градусов.

Ранее специалист «Метеоновости» также не исключила, что в апреле в Москве может выпасть снег.