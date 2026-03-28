В Москве ожидаются дожди и потепление

В московском регионе на следующей неделе ожидаются небольшие дожди, а температура поднимется до +15 °C. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, осадки будут слабыми: в понедельник местами по области пройдет небольшой дождь. Она отметила, что теплые ночи сохранятся, однако дневной прогрев будет немного ограничен облачностью и дождями, при этом погода останется теплой.

Макарова уточнила, что ночью в Москве ожидается +2…+4 °C, по области — от 0 до +5 °C. Днем в столице температура составит +12…+14 °C, в Подмосковье — +9…+14 °C. Ветер будет слабым, северо-восточным, со скоростью 3–8 м/с.

Она добавила, что во вторник и среду температурный фон существенно не изменится. Во второй половине недели сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Ночью прогнозируется от 0 до +5 °C, днем — +9…+15 °C.

Синоптик Юрий Варакин отметил, что текущая погода в столице и Подмосковье опережает календарь почти на месяц — столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля. На этом фоне снег уходит по 2–3 сантиметра ежедневно. К 1 апреля его может остаться совсем мало там, где солнечные лучи пока не завершили активную работу.