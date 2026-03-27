Леус: Майское тепло заглянет в Москву в воскресенье

В воскресенье, 29 марта, температура воздуха в столице может подняться до 15-17 градусов тепла, это уже климатическая норма мая, рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Накануне, в субботу, в столице могут пройти небольшие дожди, преимущественно в начале дня, а столбики термометров покажут плюс 12-14 градусов.

В воскресенье, 29 марта, за погоду будет отвечать гребень теплого антициклона с запада, облаков в небе станет меньше, осадков не ожидается, а температура воздуха днем достигнет плюс 15-17 градусов.

"Это уже даже не апрель, это май", - комментирует Михаил Леус.

В понедельник это короткое майское тепло разбавится облаками и дождями, которые принесет следующий южный циклон, продолжает он.

При этом сильных осадков не будет, а температура воздуха понизится чисто символически: в первый день новой недели в Москве будет от 14 до 16 тепла.

Что касается ночных заморозков, то по области в эти дни они еще возможны, а вот в столице по ночам будет от одного до шести градусов выше нуля.